Вєсті.UA. Жир: Саакашвілі готовий до бою. Спецоперація Новинського

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 25 квітня – в Україні найближчим часом людей забезпечили хлібом і видовищами. Активну роль у цьому сценарії грають Арсен Аваков та Міхеїл Саакашвілі, який повернувся після недовгої перерви. Новинський приїхав в Україну, аби провести масштабну спецоперацію. Він заразився COVID-19, поділився недугою з Онуфрієм, а той заразив ще десятки українців.

Також у випуску: Аваков грає роль опудала у Верховній Раді. Кумир Азарова – Ленін. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Сільська діджиталізація у закарпатті. Автомобільне богослужіння в Одесі. Великоднє диво у Львові.