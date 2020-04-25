Вєсті.UA. Жир: Саакашвілі готовий до бою. Спецоперація Новинського
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 25 квітня – в Україні найближчим часом людей забезпечили хлібом і видовищами. Активну роль у цьому сценарії грають Арсен Аваков та Міхеїл Саакашвілі, який повернувся після недовгої перерви. Новинський приїхав в Україну, аби провести масштабну спецоперацію. Він заразився COVID-19, поділився недугою з Онуфрієм, а той заразив ще десятки українців.
Також у випуску:
Аваков грає роль опудала у Верховній Раді.
Кумир Азарова – Ленін.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Сільська діджиталізація у закарпатті.
Автомобільне богослужіння в Одесі.
Великоднє диво у Львові.