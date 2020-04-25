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      Вєсті.UA. Жир: Саакашвілі готовий до бою. Спецоперація Новинського

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      Вєсті.UA.Жир
      Вєсті.UA.Жир / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 25 квітня – в Україні найближчим часом людей забезпечили хлібом і видовищами. Активну роль у цьому сценарії грають Арсен Аваков та Міхеїл Саакашвілі, який повернувся після недовгої перерви. Новинський приїхав в Україну, аби провести масштабну спецоперацію. Він заразився COVID-19, поділився недугою з Онуфрієм, а той заразив ще десятки українців.

      Також у випуску:

      Аваков грає роль опудала у Верховній Раді.

      Кумир Азарова – Ленін.

      У спецвипуску "Вєсті з палєй":

      Сільська діджиталізація у закарпатті.

      Автомобільне богослужіння в Одесі.

      Великоднє диво у Львові.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Міхеїл Саакашвілі Вадим Новинський Вєсті.UA
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