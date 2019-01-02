Вести.UA. Жир: Саакашвили переносит столицу Украины. Манеры Луценко
В свежем выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 2 января – Михеил Саакашвили удивил украинцев своей идеей – он хочет перенести столицу из Киева в городок Шпола на Черкасщине. Ирина Луценко получила звание женщины третьего тысячелетия. Такой статус должен обязывать жену генпрокурора к соответствующему поведению, но где там, ей можно все.
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Источник: 24 канал
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