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      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Вести.UA. Жир: Саакашвили переносит столицу Украины. Манеры Луценко

      Вести.UA 140 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 2 января – Михеил Саакашвили удивил украинцев своей идеей – он хочет перенести столицу из Киева в городок Шпола на Черкасщине. Ирина Луценко получила звание женщины третьего тысячелетия. Такой статус должен обязывать жену генпрокурора к соответствующему поведению, но где там, ей можно все.

      Также в выпуске:

      Бедные депутаты: сколько виртуальной валюты имеют чиновники.

      Трудоголик Труханов.

      Теги: Ирина Луценко Михаил Саакашвили Вести.UA
      Источник: 24 канал
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