Вести.UA. Жир: Саакашвили переносит столицу Украины. Манеры Луценко

В свежем выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 2 января – Михеил Саакашвили удивил украинцев своей идеей – он хочет перенести столицу из Киева в городок Шпола на Черкасщине. Ирина Луценко получила звание женщины третьего тысячелетия. Такой статус должен обязывать жену генпрокурора к соответствующему поведению, но где там, ей можно все.

Также в выпуске: Бедные депутаты: сколько виртуальной валюты имеют чиновники. Трудоголик Труханов.