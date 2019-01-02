Вєсті.UA. Жир: Саакашвілі переносить столицю України. Манери Луценко
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 2 січня – Міхеїл Саакашвілі здивував українців своєю ідеєю – він хоче перенести столицю з Києва в містечко Шпола на Черкащині. Ірина Луценко отримала звання жінки третього тисячоліття. Такий статус мав би зобов'язувати дружину генпрокурора до відповідної поведінки, але де там, їй можна все.
Також у випуску:
Бідні депутати: скільки віртуальної валюти мають чиновники.
Трудоголік Труханов.
Джерело: 24 канал
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