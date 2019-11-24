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      Вести.UA. Жир: "Санта-Барбара" Тимошенко и Зеленского. Экономические лайфхаки от "слуг народа"

      Вести.UA 25 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 24 ноября – соцсети взрываются от язвительных переписок Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского. Действительно ли это реальность, или, может, профессионально поставленный спектакль? Народные депутаты лучше всех знают, как это жить в роскошных особняках и ездить на дорогих авто, а по факту – получать социальную помощь от государства.

      Также в выпуске:

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Слуга народа Вести.UA
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