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      Вєсті.UA. Жир: "Санта-барбара" Тимошенко та Зеленського. Економічні лайфхаки від "слуг народу"

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      Вєсті.UA / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 24 листопада – соцмережі вибухають від уїдливих переписок Юлії Тимошенко і Володимира Зеленського. Чи справді це реальність, чи, може, професійно поставлена вистава? Народні депутати краще за всіх знають, як це жити в розкішних маєтках і їздити на дорогих авто, а по факту – отримувати соціальну допомогу від держави.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Слуга народу Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини
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