Вєсті.UA. Жир: "Санта-барбара" Тимошенко та Зеленського. Економічні лайфхаки від "слуг народу"

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 24 листопада – соцмережі вибухають від уїдливих переписок Юлії Тимошенко і Володимира Зеленського. Чи справді це реальність, чи, може, професійно поставлена вистава? Народні депутати краще за всіх знають, як це жити в розкішних маєтках і їздити на дорогих авто, а по факту – отримувати соціальну допомогу від держави.

Також у випуску: Ілля Кива приміряв образ Джокера. Коли нарешті покарають Романа Насірова? Нова ахінея від російської пропагандистки Скабєєвої. Навіщо росіянам українські унітази? Хатинка для Діда Мороза за 6 мільйонів. Прив'язаний одноразовий стаканчик у Криму.