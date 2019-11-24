Вєсті.UA. Жир: "Санта-барбара" Тимошенко та Зеленського. Економічні лайфхаки від "слуг народу"
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 24 листопада – соцмережі вибухають від уїдливих переписок Юлії Тимошенко і Володимира Зеленського. Чи справді це реальність, чи, може, професійно поставлена вистава? Народні депутати краще за всіх знають, як це жити в розкішних маєтках і їздити на дорогих авто, а по факту – отримувати соціальну допомогу від держави.
Також у випуску:
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