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      Вести.UA. Жир: Секрет Ильи Кивы. Гимн труда чиновников в Харькове

      Вести.UA 24 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 4 января – журналисты нашли в биографии депутата Кивы проблемы с психикой. Возможно, этим можно объяснить его поведение. У харьковских чиновников появился гимн "Охрана труда". Его спели в Главном управлении Гоструда в Харьковской области.

      Также в выпуске:

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      Теги: Илья Кива Вести.UA
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