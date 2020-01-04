Вести.UA. Жир: Секрет Ильи Кивы. Гимн труда чиновников в Харькове
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 4 января – журналисты нашли в биографии депутата Кивы проблемы с психикой. Возможно, этим можно объяснить его поведение. У харьковских чиновников появился гимн "Охрана труда". Его спели в Главном управлении Гоструда в Харьковской области.
Также в выпуске:
Комедия вокруг снятия неприкосновенности.
Избиение "слуги народа".
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии