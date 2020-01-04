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      Вєсті.UA. Жир: Секрет Іллі Киви. Гімн праці чиновників у Харкові

      Вєсті.UA 30 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 4 січня – журналісти знайшли в біографії депутата Киви проблеми з психікою. Можливо, цим можна пояснити його поведінку. У харківських чиновників з'явився гімн "Охорона праці". Його заспівали в Головному управлінні Держпраці в Харківській області.

      Також у випуску:

      Комедія навколо зняття недоторканості.

      Побиття "слуги народу".

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      Теги: Вєсті.UA Ілля Кива
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