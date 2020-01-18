Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 18 января – министр юстиции Денис Малюська попал в семейное недоразумение. Информация о том, что чиновник получил 190 тысяч гривен в премиях и еще более 200 тысяч зарплаты шокировала его жену. Президент Владимир Зеленский пытался остановить эпоху кнопкодавства, подписав соответствующий закон. Но он, вероятно, будет работать не для всех.

Также в выпуске: Действительно ли мама Дубинского любит скорость. У Вакарчука синдром Луценко. Смотрите программу "Вести.UA. Жир" за 18 января 2020 года: