Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 18 січня – міністр юстиції Денис Малюська потрапив у сімейне непорозуміння. Інформація про те, що чиновник отримав 190 тисяч гривень у преміях та ще понад 200 тисяч зарплати шокувала його дружину. Президент Володимир Зеленський намагався зупинити епоху кнопкодавства, підписавши відповідний закон. Та, ймовірно, працюватиме він не для всіх.

Також у випуску: Чи дійсно мама Дубінського любить швидкість. У Вакарчука синдром Луценка. Дивіться програму "Вєсті.UA. Жир" за 18 січня 2020: