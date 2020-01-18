Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 18 січня – міністр юстиції Денис Малюська потрапив у сімейне непорозуміння. Інформація про те, що чиновник отримав 190 тисяч гривень у преміях та ще понад 200 тисяч зарплати шокувала його дружину. Президент Володимир Зеленський намагався зупинити епоху кнопкодавства, підписавши відповідний закон. Та, ймовірно, працюватиме він не для всіх.
Також у випуску:
Чи дійсно мама Дубінського любить швидкість.
У Вакарчука синдром Луценка.
Дивіться програму "Вєсті.UA. Жир" за 18 січня 2020:
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