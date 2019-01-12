Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко

В свежем выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 12 января – в Новогоднюю ночь Владимир Зеленский окончательно расставил точки над "i", он таки действительно "да". После начала активной предвыборной кампании остро стал вопрос политической программы и тут уже стало не до шуток. Накануне президентских выборов известный политик с вилами не хочет пасти задних, поэтому приходится быть оригинальным.

Также в выпуске: Супрун спасет! Предвыборный карнавал. Лапшичка от "60 минут".