Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
В свежем выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 12 января – в Новогоднюю ночь Владимир Зеленский окончательно расставил точки над "i", он таки действительно "да". После начала активной предвыборной кампании остро стал вопрос политической программы и тут уже стало не до шуток. Накануне президентских выборов известный политик с вилами не хочет пасти задних, поэтому приходится быть оригинальным.
Также в выпуске:
Супрун спасет!
Предвыборный карнавал.
Лапшичка от "60 минут".
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии