Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 12 січня – у Новорічну ніч Володимир Зеленський остаточно розставив крапки над "і", він таки дійсно "да". Щоправда, після початку активної передвиборчої кампанії гостро повстало питання політичної програми і тут вже стало не до жартів. Напередодні президентських виборів відомий політик з вилами не хоче пасти задніх, тому доводиться бути оригінальним.

Також у випуску: Супрун врятує! Передвиборчий карнавал. Лапшичка від "60 минут".