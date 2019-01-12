19:48
12 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка

      Вєсті.UA 167 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 12 січня – у Новорічну ніч Володимир Зеленський остаточно розставив крапки над "і", він таки дійсно "да". Щоправда, після початку активної передвиборчої кампанії гостро повстало питання політичної програми і тут вже стало не до жартів. Напередодні президентських виборів відомий політик з вилами не хоче пасти задніх, тому доводиться бути оригінальним.

      Також у випуску:

      Супрун врятує!

      Передвиборчий карнавал.

      Лапшичка від "60 минут".

       

       

      Теги: Новини України Новини Росії Володимир Зеленський Вєсті.UA Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук