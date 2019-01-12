Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 12 січня – у Новорічну ніч Володимир Зеленський остаточно розставив крапки над "і", він таки дійсно "да". Щоправда, після початку активної передвиборчої кампанії гостро повстало питання політичної програми і тут вже стало не до жартів. Напередодні президентських виборів відомий політик з вилами не хоче пасти задніх, тому доводиться бути оригінальним.
Також у випуску:
Супрун врятує!
Передвиборчий карнавал.
Лапшичка від "60 минут".
Джерело: 24 канал
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