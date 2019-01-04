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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Вести.UA. Жир: Скрытый "талант" Ляшко. Провальный стартап коммунистов

      Вести.UA 65 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 4 января – кроме катаклизмов, коррупции и плохих дорог в Украине есть еще одна кара – пение Олега Ляшко, который регулярно насилует уши украинцев. Несмотря на официальный запрет украинские коммунисты не собираются прекращать деятельность. Многих удивляло такое нелепое упорство" красных", пока неосторожность не раскрыла истинной цели их существования.

      Также в выпуске:

      Ценности Шуфрича.

      Сколько украинских нардепов отдыхают за государственный счет.

      Теги: Новости Украины Декоммунизация Олег Ляшко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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