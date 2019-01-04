Вести.UA. Жир: Скрытый "талант" Ляшко. Провальный стартап коммунистов

В свежем выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 4 января – кроме катаклизмов, коррупции и плохих дорог в Украине есть еще одна кара – пение Олега Ляшко, который регулярно насилует уши украинцев. Несмотря на официальный запрет украинские коммунисты не собираются прекращать деятельность. Многих удивляло такое нелепое упорство" красных", пока неосторожность не раскрыла истинной цели их существования.

Также в выпуске: Ценности Шуфрича. Сколько украинских нардепов отдыхают за государственный счет.