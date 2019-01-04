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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Вєсті.UA. Жир: Прихований "талант" Ляшка. Провальний стартап комуністів

      Вєсті.UA 202 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 4 січня – окрім катаклізмів, корупції та поганих доріг, в Україні є ще одна кара – спів Олега Ляшка, який циклічно ґвалтує вуха українців. Попри офіційну заборону українські комуністи не збираються припиняти свою діяльність. Багатьох дивувала така безглузда затятість" червоних", поки необережність не розкрила справжньої мети їх існування.

      Також у випуску: 

      Цінності Шуфрича.

      Скільки українських нардепів відпочивають за державний кошт.

      Теги: Новини України Вєсті.UA Олег Ляшко Декомунізація
      Джерело: 24 канал
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