Вести.UA. Жир: Слово Божье от Усика. Квартирные дела Мирошниченко
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 11 апреля – пример Виталия Кличко, который был боксером, а потом стал политиком, вдохновляет других. Вот и Александр Усик тоже показал всем, что он профессионал не только на ринге, но и в церковных вопросах. Бывший регионал Юрий Мирошниченко в свое время нажил столько, что имел даже свое Межигорье. Но сейчас в декларации бедного – всего 2 квартиры.
Также в выпуске:
Сценарий Коломойского.
Циничные подарки Вилкула медикам.
Авакову нравится Шмыгаль.
В спецвыпуске "Вести с полей":
Киевлянам прямо сейчас, в разгар эпидемии, необходим спорт. Впрочем, привело это к масштабной спецоперации с полицейским и пловцом.
Без церкви на этой неделе также не обошлось. На Благовещение верующих в Житомире и Львове причащали с одной ложки.
С неба нас прикрывают николаевские священники. Трое авиаторов УПЦ МП облетели город по периметру, отгоняя от него коронавирус молитвами и мощами с иконами.
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