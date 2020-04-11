Вести.UA. Жир: Слово Божье от Усика. Квартирные дела Мирошниченко

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 11 апреля – пример Виталия Кличко, который был боксером, а потом стал политиком, вдохновляет других. Вот и Александр Усик тоже показал всем, что он профессионал не только на ринге, но и в церковных вопросах. Бывший регионал Юрий Мирошниченко в свое время нажил столько, что имел даже свое Межигорье. Но сейчас в декларации бедного – всего 2 квартиры.

Также в выпуске:

Сценарий Коломойского.

Циничные подарки Вилкула медикам.

Авакову нравится Шмыгаль.

В спецвыпуске "Вести с полей":

Киевлянам прямо сейчас, в разгар эпидемии, необходим спорт. Впрочем, привело это к масштабной спецоперации с полицейским и пловцом.

Без церкви на этой неделе также не обошлось. На Благовещение верующих в Житомире и Львове причащали с одной ложки.

С неба нас прикрывают николаевские священники. Трое авиаторов УПЦ МП облетели город по периметру, отгоняя от него коронавирус молитвами и мощами с иконами.