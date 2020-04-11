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      Вести.UA. Жир: Слово Божье от Усика. Квартирные дела Мирошниченко

      Вести.UA - Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 11 апреля – пример Виталия Кличко, который был боксером, а потом стал политиком, вдохновляет других. Вот и Александр Усик тоже показал всем, что он профессионал не только на ринге, но и в церковных вопросах. Бывший регионал Юрий Мирошниченко в свое время нажил столько, что имел даже свое Межигорье. Но сейчас в декларации бедного – всего 2 квартиры.

      Также в выпуске:

      Сценарий Коломойского.

      Циничные подарки Вилкула медикам.

      Авакову нравится Шмыгаль.

      В спецвыпуске "Вести с полей":

      Киевлянам прямо сейчас, в разгар эпидемии, необходим спорт. Впрочем, привело это к масштабной спецоперации с полицейским и пловцом.

      Без церкви на этой неделе также не обошлось. На Благовещение верующих в Житомире и Львове причащали с одной ложки.

      С неба нас прикрывают николаевские священники. Трое авиаторов УПЦ МП облетели город по периметру, отгоняя от него коронавирус молитвами и мощами с иконами.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Юрий Мирошниченко Александр Усик Вести.UA
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