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      Вєсті.UA. Жир: Слово Боже від Усика. Квартирні справи Мірошниченка

      - Читать новость на русском
      Вєсті.UA. Жир / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 11 квітня – приклад Віталія Кличка, який був зірковим боксером, а потім став політиком, надихає інших. От і Олександр Усик теж показав усім, що він професіонал не тільки на рингу, а й у церковних питаннях. Колишній регіонал Юрій Мірошниченко свого часу нажив стільки, що мав навіть своє Межигір'я. Але зараз у декларації бідного – лише 2 квартири.

      Також у випуску:

      Сценарій Коломойського.

      Цинічні подарунки Вілкула медикам.

      Авакову подобається Шмигаль.

      У спецвипуску "Вєсті з палєй":

      Киянам просто зараз, в розпал епідемії, необхідний спорт. Втім, призвело це до масштабної спецоперації з поліцейськими і плавцем.

      Без церкви цього тижня також не обійшлось. На Благовіщення вірян у Житомирі та Львові причащали з однієї ложки.

      З неба нас прикривають миколаївські священники. Троє авіаторів УПЦ МП облетіли місто по периметру, відганяючи від нього коронавірус молитвами та мощами з іконами.

      Дивіться програму "Вєсті.UA. Жир" за 11 квітня 2020:

       

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Юрій Мірошниченко Олександр Усик Вєсті.UA
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