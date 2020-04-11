Вєсті.UA. Жир: Слово Боже від Усика. Квартирні справи Мірошниченка
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 11 квітня – приклад Віталія Кличка, який був зірковим боксером, а потім став політиком, надихає інших. От і Олександр Усик теж показав усім, що він професіонал не тільки на рингу, а й у церковних питаннях. Колишній регіонал Юрій Мірошниченко свого часу нажив стільки, що мав навіть своє Межигір'я. Але зараз у декларації бідного – лише 2 квартири.
Також у випуску:
Сценарій Коломойського.
Цинічні подарунки Вілкула медикам.
Авакову подобається Шмигаль.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Киянам просто зараз, в розпал епідемії, необхідний спорт. Втім, призвело це до масштабної спецоперації з поліцейськими і плавцем.
Без церкви цього тижня також не обійшлось. На Благовіщення вірян у Житомирі та Львові причащали з однієї ложки.
З неба нас прикривають миколаївські священники. Троє авіаторів УПЦ МП облетіли місто по периметру, відганяючи від нього коронавірус молитвами та мощами з іконами.
Дивіться програму "Вєсті.UA. Жир" за 11 квітня 2020:
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