Вести.UA. Жир: Супергерои-министры Уманский и Емец. Эксперт по коронавирусу Шахов
В выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 4 апреля – если кто-то прошвмыгнул мимо вас так, что вы и не заметили, то это, вероятнее всего, министры финансов и здравоохранения Уманский и Емец, продержавшиеся на посту меньше месяца. Нардеп Шахов ранее рассказывал, что никакого коронавируса нет, а есть он только в головах парламентариев, однако впоследствии сам его и подхватил.
Также в выпуске:
Шуфрич получил новое прозвище.
ОПЗЖ пугает проституцией.
Отмазки Ермака.
Что прячут Ляшко и Шуфрич под матрасом.
БДСМ на канале Медведчука.
В спецвыпуске "Вести с палей":
Заробитчане возвращаются и будоражат страну. Каждый по-своему. На Хмельнитчине мужчина, который вернулся из Италии, на авто возил с собой гроб и призвал всех сидеть дома.
Полусухой закон в Кривом Роге: запретили продавать алкоголь с 22 до 8.
11-й пассажир: в Киеве мужчина зацепился за автобус позади и проехался по мосту Патона.
Смотрите "Вести.UA. Жир" за 4 апреля 2020
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