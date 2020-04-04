Вести.UA. Жир: Супергерои-министры Уманский и Емец. Эксперт по коронавирусу Шахов

В выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 4 апреля – если кто-то прошвмыгнул мимо вас так, что вы и не заметили, то это, вероятнее всего, министры финансов и здравоохранения Уманский и Емец, продержавшиеся на посту меньше месяца. Нардеп Шахов ранее рассказывал, что никакого коронавируса нет, а есть он только в головах парламентариев, однако впоследствии сам его и подхватил.

Также в выпуске:

Шуфрич получил новое прозвище.

ОПЗЖ пугает проституцией.

Отмазки Ермака.

Что прячут Ляшко и Шуфрич под матрасом.

БДСМ на канале Медведчука.

В спецвыпуске "Вести с палей":

Заробитчане возвращаются и будоражат страну. Каждый по-своему. На Хмельнитчине мужчина, который вернулся из Италии, на авто возил с собой гроб и призвал всех сидеть дома.

Полусухой закон в Кривом Роге: запретили продавать алкоголь с 22 до 8.

11-й пассажир: в Киеве мужчина зацепился за автобус позади и проехался по мосту Патона.

Смотрите "Вести.UA. Жир" за 4 апреля 2020