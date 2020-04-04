Вєсті.UA. Жир: Супергерої-міністри Уманський та Ємець. Експерт з коронавірусу Шахов

У випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 4 квітня – якщо хтось прошвмигнув повз вас так, що ви й не помітили, то це, ймовірніше за все, міністри фінансів та охорони здоров'я Уманський та Ємець, які протрималися на посаді менше місяця. Нардеп Шахов раніше розповідав, що ніякого коронавірусу немає, а він є лише в головах парламентарів, однак згодом і сам його підхопив.

Також у випуску:

Шуфрич отримав нове прізвисько.

ОПЗЖ лякає проституцією.

Відмазки Єрмака.

Що ховають Ляшко і Шуфрич під матрацом.

БДСМ на каналі Медведчука.

У спецвипуску "Вєсті з палєй":

Заробітчани повертаються і будоражать країну. Кожен по-своєму. На Хмельниччині чоловік, який повернувся з Італії, на авто возив із собою труну та закликав усіх сидіти вдома.

Напівсухий закон у Кривому Розі: заборонили продавати алкоголь з 22 до 8.

11-й пасажир: у Києві чоловік зачепився за автобус позаду і проїхався мостом Патона.

Дивіться "Вєсті.UA. Жир" за 4 квітня 2020