Вєсті.UA. Жир: Супергерої-міністри Уманський та Ємець. Експерт з коронавірусу Шахов
У випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 4 квітня – якщо хтось прошвмигнув повз вас так, що ви й не помітили, то це, ймовірніше за все, міністри фінансів та охорони здоров'я Уманський та Ємець, які протрималися на посаді менше місяця. Нардеп Шахов раніше розповідав, що ніякого коронавірусу немає, а він є лише в головах парламентарів, однак згодом і сам його підхопив.
Також у випуску:
Шуфрич отримав нове прізвисько.
ОПЗЖ лякає проституцією.
Відмазки Єрмака.
Що ховають Ляшко і Шуфрич під матрацом.
БДСМ на каналі Медведчука.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
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