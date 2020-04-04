21:16
4 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті.UA. Жир: Супергерої-міністри Уманський та Ємець. Експерт з коронавірусу Шахов

      - Читать новость на русском
      Вєсті.UA. Жир / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 4 квітня – якщо хтось прошвмигнув повз вас так, що ви й не помітили, то це, ймовірніше за все, міністри фінансів та охорони здоров'я Уманський та Ємець, які протрималися на посаді менше місяця. Нардеп Шахов раніше розповідав, що ніякого коронавірусу немає, а він є лише в головах парламентарів, однак згодом і сам його підхопив.

      Також у випуску:

      Шуфрич отримав нове прізвисько.

      ОПЗЖ лякає проституцією.

      Відмазки Єрмака.

      Що ховають Ляшко і Шуфрич під матрацом.

      БДСМ на каналі Медведчука.

      У спецвипуску "Вєсті з палєй":

      Заробітчани повертаються і будоражать країну. Кожен по-своєму. На Хмельниччині чоловік, який повернувся з Італії, на авто возив із собою труну та закликав усіх сидіти вдома.
       
      Напівсухий закон у Кривому Розі: заборонили продавати алкоголь з 22 до 8.
       
      11-й пасажир: у Києві чоловік зачепився за автобус позаду і проїхався мостом Патона.
       
      Дивіться "Вєсті.UA. Жир" за 4 квітня 2020
       
       
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Ілля Ємець Ігор Уманський Сергій Шахов Вєсті.UA
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 18:35 Коронавірус на Вінниччині: дитину під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів
      Лікування 22555
      сьогодні , 15:47 Коронавірус в Іспанії: кількість смертей вперше зменшилася за останній тиждень
      Здорове життя 68835
      сьогодні , 16:17 У Чернівцях влада закликала людей запастися їжею: з'явились довгі черги за продуктами – фото
      Медицина 9175
      сьогодні , 17:18 Чи можна людям старше 60 років виходити з дому під час карантину: пояснення Кабміну
      Новини України 6265
      сьогодні , 17:45 Іди на*уй: у Полтаві затримали чоловіка, який жбурляв монетами в касирку – відео
      Новини України 12432
      сьогодні , 15:45 Новини про коронавірус 4 квітня: українські медики в Італії, новий антирекорд США
      Новини України 10639
      сьогодні , 19:28 Коронавірус в Італії 4 квітня 2020 року
      Лікування 8095
      сьогодні , 16:48 В уряді спростували обов'язок магазинів видавати покупцям маски
      Новини України 7302
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Читайте своє. Моя підбірка українських романів десятиліття
      Оксана Забужко
      сьогодні , 16:00 Коронавірус на окупованих територіях: чому це загроза і для решти України
      Дмитро Снєгирьов
      Залиште відгук