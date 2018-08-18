Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 18.08 – иногда Виктору Медведчуку приписывают чуть ли не магические способности в украинском политикуме. И власть с этим ничего не может сделать. На самом деле, обезвредить путинского кума очень легко. Надежда Савченко может быть певицей, актрисой, еще и крестиком вышивает. Но по-настоящему ее талант раскрылся именно в следственном изоляторе.

Также в выпуске: Новая туристическая достопримечательность Николаева. Батл между НАБУ и САП. Грязные танцы Марченко. Провальный стартап коммунистов.