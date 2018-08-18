Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 18.08 – иногда Виктору Медведчуку приписывают чуть ли не магические способности в украинском политикуме. И власть с этим ничего не может сделать. На самом деле, обезвредить путинского кума очень легко. Надежда Савченко может быть певицей, актрисой, еще и крестиком вышивает. Но по-настоящему ее талант раскрылся именно в следственном изоляторе.
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Источник: 24 канал
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