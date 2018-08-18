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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки

Вєсті.UA 138 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 18.08 – інколи Віктору Медведчуку приписують ледь не магічні здібності в українському політикумі. І влада з цим нічого не може зробити. Насправді ж, знешкодити путінського кума дуже легко. Надія Савченко може бути співачкою, актрисою, ще й хрестиком вишиває. Але по-справжньому її хист розкрився саме у слідчому ізоляторі.

Також у випуску:

Нова туристична принада Миколаєва. 

Батл між НАБУ і САП. 

Брудні танці Марченко. 

Провальний стартап комуністів. 

Теги: Вєсті.UA Віктор Медведчук Надія Савченко
Джерело: 24 канал
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