Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 18.08 – інколи Віктору Медведчуку приписують ледь не магічні здібності в українському політикумі. І влада з цим нічого не може зробити. Насправді ж, знешкодити путінського кума дуже легко. Надія Савченко може бути співачкою, актрисою, ще й хрестиком вишиває. Але по-справжньому її хист розкрився саме у слідчому ізоляторі.

Також у випуску: Нова туристична принада Миколаєва. Батл між НАБУ і САП. Брудні танці Марченко. Провальний стартап комуністів.