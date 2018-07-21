Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" по 21.07 – новый курс Юлии Тимошенко, это что-то типа теории относительности Альберта Эйнштейна – все о ней слышали, а нормально объяснить может только автор. Новые времена диктуют новые условия, надеяться выиграть выборы в 2019 году без соцсетей – дело бесполезное. Вот и депутат от "Воли народа" Сергей Шахов решил брать избирателей ми-ми-мишностью.

Также в выпуске: Арсен Аваков – хирург-экспериментатор, и доказательства его высокой квалификации в медицине ходят по улицам Киева – митинги проводят. Савченко может проводить мастер-класс по превращению из народной любимицы на террористку. Тимошенко из кожи вон лезет, чтобы увидеться с Путиным. Анна Герман шокирует всех своим модным луком.