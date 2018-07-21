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Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA

Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат

Вести.UA 88 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" по 21.07 – новый курс Юлии Тимошенко, это что-то типа теории относительности Альберта Эйнштейна – все о ней слышали, а нормально объяснить может только автор. Новые времена диктуют новые условия, надеяться выиграть выборы в 2019 году без соцсетей – дело бесполезное. Вот и депутат от "Воли народа" Сергей Шахов решил брать избирателей ми-ми-мишностью.

Также в выпуске:

Арсен Аваков – хирург-экспериментатор, и доказательства его высокой квалификации в медицине ходят по улицам Киева – митинги проводят.

Савченко может проводить мастер-класс по превращению из народной любимицы на террористку.

Тимошенко из кожи вон лезет, чтобы увидеться с Путиным.

Анна Герман шокирует всех своим модным луком.

 

Теги: Юлия Тимошенко Вести.UA
Источник: 24 канал
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