Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 21.07 – новий курс Юлії Тимошенко, то щось типу теорії відносності Альберта Ейнштейна – всі про неї чули, а нормально пояснити може хіба автор. Нові часи диктують нові умови, сподіватися виграти вибори у 2019 році без соцмереж – марна справа. От і депутат від "Волі народу" Сергій Шахов вирішив брати виборців мі-мі-мішністю.
Також у випуску:
Арсен Аваков – хірург-експериментатор, і докази його високої кваліфікації в медицині ходять по вулицях Києва – мітинги проводять.
Савченко може проводити майстер-клас по перетворенню з народної улюблениці на терористку.
Тимошенко зі шкіри пнеться, аби побачитися з Путіним.
Ганна Герман шокує всіх своїм модним луком.
Джерело: 24 канал
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