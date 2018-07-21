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Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат

Вєсті.UA 66 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 21.07 – новий курс Юлії Тимошенко, то щось типу теорії відносності Альберта Ейнштейна – всі про неї чули, а нормально пояснити може хіба автор. Нові часи диктують нові умови, сподіватися виграти вибори у 2019 році без соцмереж – марна справа. От і депутат від "Волі народу" Сергій Шахов вирішив брати виборців мі-мі-мішністю.

Також у випуску:

Арсен Аваков – хірург-експериментатор, і докази його високої кваліфікації в медицині ходять по вулицях Києва – мітинги проводять.

Савченко може проводити майстер-клас по перетворенню з народної улюблениці на терористку.

Тимошенко зі шкіри пнеться, аби побачитися з Путіним.

Ганна Герман шокує всіх своїм модним луком.

Теги: Вєсті.UA Юлія Тимошенко
Джерело: 24 канал
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