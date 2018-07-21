Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 21.07 – новий курс Юлії Тимошенко, то щось типу теорії відносності Альберта Ейнштейна – всі про неї чули, а нормально пояснити може хіба автор. Нові часи диктують нові умови, сподіватися виграти вибори у 2019 році без соцмереж – марна справа. От і депутат від "Волі народу" Сергій Шахов вирішив брати виборців мі-мі-мішністю.

Також у випуску: Арсен Аваков – хірург-експериментатор, і докази його високої кваліфікації в медицині ходять по вулицях Києва – мітинги проводять. Савченко може проводити майстер-клас по перетворенню з народної улюблениці на терористку. Тимошенко зі шкіри пнеться, аби побачитися з Путіним. Ганна Герман шокує всіх своїм модним луком.