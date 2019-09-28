Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде

В итоговом выпуске программы "Вести.UA." за 28 сентября – Медведчуку не повезло среди всех медиамагнатов, ведь Нацсовет не продлил лицензию 112 каналу. Дубинский бранно обозвал автора законопроекта о НАБУ. Что интересно, подал этот документ на рассмотрение в Раду Зеленский.

Также в выпуске: Зеленский просит позвонить в НАБУ. Кто прослушивает Трубу. Зарплаты учителям повысят? Янукович хочет вернуться. Ругающийся Ляшко. Смотрите "Вести.UA. Жир" за 28 сентября 2019 года: