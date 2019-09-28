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      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде

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      Вести.UA. Жир
      Вести.UA. Жир / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA." за 28 сентября – Медведчуку не повезло среди всех медиамагнатов, ведь Нацсовет не продлил лицензию 112 каналу. Дубинский бранно обозвал автора законопроекта о НАБУ. Что интересно, подал этот документ на рассмотрение в Раду Зеленский.

      Также в выпуске:

      Зеленский просит позвонить в НАБУ.

      Кто прослушивает Трубу.

      Зарплаты учителям повысят?

      Янукович хочет вернуться.

      Ругающийся Ляшко.

      Смотрите "Вести.UA. Жир" за 28 сентября 2019 года:

       

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      Теги: Вести.UA Виктор Медведчук Олег Ляшко Олександр Дубинский
      Источник: 24 канал
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