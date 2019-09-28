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      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді

      371 Читать новость на русском
      Вєсті UA Жир
      Вєсті UA Жир / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 28 вересня – Медведчуку не пощастило серед всіх медіамагнатів, адже Нацрада не продовжила ліцензію 112 каналу. Дубінський лайливо обізвав автора законопроєкту про НАБУ, що цікаво, подав цей документ на розгляд у Раду Зеленський.

      Також у випуску:

      Зеленський просить подзвонити у НАБУ.

      Хто прослуховує Трубу.

      То зарплати вчителям підвищать?

      Янукович хоче повернутись.

      Лайливий Ляшко.

      Дивіться "Вєсті.UA. Жир" за 28 вересня 2019 року:

       

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      Теги: Вєсті.UA Віктор Медведчук Олег Ляшко Олександр Дубінський
      Джерело: 24 канал
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