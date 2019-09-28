Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 28 вересня – Медведчуку не пощастило серед всіх медіамагнатів, адже Нацрада не продовжила ліцензію 112 каналу. Дубінський лайливо обізвав автора законопроєкту про НАБУ, що цікаво, подав цей документ на розгляд у Раду Зеленський.

Також у випуску: Зеленський просить подзвонити у НАБУ. Хто прослуховує Трубу. То зарплати вчителям підвищать? Янукович хоче повернутись. Лайливий Ляшко. Дивіться "Вєсті.UA. Жир" за 28 вересня 2019 року: