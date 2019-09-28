Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 28 вересня – Медведчуку не пощастило серед всіх медіамагнатів, адже Нацрада не продовжила ліцензію 112 каналу. Дубінський лайливо обізвав автора законопроєкту про НАБУ, що цікаво, подав цей документ на розгляд у Раду Зеленський.
Також у випуску:
Зеленський просить подзвонити у НАБУ.
Хто прослуховує Трубу.
То зарплати вчителям підвищать?
Янукович хоче повернутись.
Лайливий Ляшко.
Дивіться "Вєсті.UA. Жир" за 28 вересня 2019 року:
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі