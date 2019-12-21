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      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский

      Вести.UA 68 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 21 декабря – украинским политикумом пронеслась весть: Руди Джулиани прибыл в Украину. Там он встретился с известными людьми, а также с "бессмертным экс-генпрокурором". Александр Дубинский рассказал, что стал владельцем автомобиля Виктора Януковича-младшего. Возможно, в нем ездил и президент беглец.

      Также в выпуске:

      Неотмененная неприкосновенность.

      Подарочки от Авакова.

      Илья Кива не совсем здоров?

      Смотрите полный выпуск программы "Веси.UA. Жир" за 21 декабря:

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Вести.UA Олександр Дубинский Виктор Янукович
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