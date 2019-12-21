Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 21 декабря – украинским политикумом пронеслась весть: Руди Джулиани прибыл в Украину. Там он встретился с известными людьми, а также с "бессмертным экс-генпрокурором". Александр Дубинский рассказал, что стал владельцем автомобиля Виктора Януковича-младшего. Возможно, в нем ездил и президент беглец.
Также в выпуске:
Неотмененная неприкосновенность.
Подарочки от Авакова.
Илья Кива не совсем здоров?
Смотрите полный выпуск программы "Веси.UA. Жир" за 21 декабря:
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