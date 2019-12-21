Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 21 декабря – украинским политикумом пронеслась весть: Руди Джулиани прибыл в Украину. Там он встретился с известными людьми, а также с "бессмертным экс-генпрокурором". Александр Дубинский рассказал, что стал владельцем автомобиля Виктора Януковича-младшего. Возможно, в нем ездил и президент беглец.

Также в выпуске: Неотмененная неприкосновенность. Подарочки от Авакова. Илья Кива не совсем здоров? Смотрите полный выпуск программы "Веси.UA. Жир" за 21 декабря: