Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 21 грудня – українським політикумом пронеслася звістка: Руді Джуліані прибув до України. Там він зустрівся з відомими людьми, а також з "безсмертним ексгенпрокурором". Олександр Дубінський розповів, що став власником автомобіля Віктора Януковича-молодшого. Можливо, у ньому їздив і президент втікач.

Також у випуску: Нескасована недоторканність. Подаруночки від Авакова. Ілля Кива не зовсім здоровий?