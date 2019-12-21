Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 21 грудня – українським політикумом пронеслася звістка: Руді Джуліані прибув до України. Там він зустрівся з відомими людьми, а також з "безсмертним ексгенпрокурором". Олександр Дубінський розповів, що став власником автомобіля Віктора Януковича-молодшого. Можливо, у ньому їздив і президент втікач.
Також у випуску:
Нескасована недоторканність.
Подаруночки від Авакова.
Ілля Кива не зовсім здоровий?
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