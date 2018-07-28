Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 28.07 – возможно, не все верят в переселение душ, но аналогии с железной леди просятся сами собой. Юлия Владимировна даже встречалась с британским прототипом Маргарет Тэтчер. Олег Ляшко известный ценитель жестких разговоров, но хитрый радикал решил ругать оппонентов на расстоянии – по телефону.
Также в выпуске:
Машина времени Юлии Тимошенко.
Борьба за жизнь Евгения Мураева.
Строгий выговор Холодницкому.
Обесчещенный Насиров.
Герман поет дифирамбы Тимошенко.
Источник: 24 канал
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