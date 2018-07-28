Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 28.07 – возможно, не все верят в переселение душ, но аналогии с железной леди просятся сами собой. Юлия Владимировна даже встречалась с британским прототипом Маргарет Тэтчер. Олег Ляшко известный ценитель жестких разговоров, но хитрый радикал решил ругать оппонентов на расстоянии – по телефону.

Также в выпуске: Машина времени Юлии Тимошенко. Борьба за жизнь Евгения Мураева. Строгий выговор Холодницкому. Обесчещенный Насиров. Герман поет дифирамбы Тимошенко.