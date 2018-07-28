Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 28.07 – можливо, не всі вірять у переселення душ, але аналогії з залізною леді просяться самі собою. Юлія Володимирівна навіть зустрічалася з британським прототипом Маргарет Тетчер. Олег Ляшко відомий поціновувач жорстких розмов, але хитрий радикал вирішив лаяти опонентів на відстані – по телефону.

Також у випуску: Машина часу Юлії Тимошенко. Боротьба за життя Євгена Мураєва. Сувора догана Холодницькому. Обезчещений Насіров. Герман співає дифірамби Тимошенко.