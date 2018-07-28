Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 28.07 – можливо, не всі вірять у переселення душ, але аналогії з залізною леді просяться самі собою. Юлія Володимирівна навіть зустрічалася з британським прототипом Маргарет Тетчер. Олег Ляшко відомий поціновувач жорстких розмов, але хитрий радикал вирішив лаяти опонентів на відстані – по телефону.
Також у випуску:
Машина часу Юлії Тимошенко.
Боротьба за життя Євгена Мураєва.
Сувора догана Холодницькому.
Обезчещений Насіров.
Герман співає дифірамби Тимошенко.
Джерело: 24 канал
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