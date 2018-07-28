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РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко

Вєсті.UA 93 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 28.07 – можливо, не всі вірять у переселення душ, але аналогії з залізною леді просяться самі собою. Юлія Володимирівна навіть зустрічалася з британським прототипом Маргарет Тетчер. Олег Ляшко відомий поціновувач жорстких розмов, але хитрий радикал вирішив лаяти опонентів на відстані – по телефону.

Також у випуску:

Машина часу Юлії Тимошенко.

Боротьба за життя Євгена Мураєва.

Сувора догана Холодницькому.

Обезчещений Насіров.

Герман співає дифірамби Тимошенко.

Теги: Вєсті.UA Юлія Тимошенко Олег Ляшко
Джерело: 24 канал
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