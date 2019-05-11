19:38
11 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, сегодня
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, сегодня
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко

      Вести.UA 54 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 11 мая – главный рокер страны Вакарчук заявил свои права на место в ВР. А если он займет кресло главы правительства, то получится что президент – комик, премьер – рокер, а Кабмин под стать можно собрать. Новоизбранному президенту придется попотеть, чтобы поймать неуловимого Ляшко. У него, не забывайте, и автобус свой есть. Хотя, Зеленский тоже на колесах.

      Также в выпуске:

      Будущий президент Украины Зеленский может стать главной фигурой печальных мемов.

      В Украине вылезла нечисть в ночь на первое мая, которую называют Вальпургиевой.

      Яценюк долго пропадал, но нашелся – в спортзале.

      Луценко имеет два варианта: либо просто подразниться с Зеленским, либо передать ему свои сакральные юридические знания.

      Илье Киве не стоит откладывать свои планы в долгий ящик и пора уже выезжать на Москву.

      На благотворительном аукционе в Лос-Анджелесе Виталий Кличко не только фоткался, но и продавал экскурсии.

      blog_ava
      День матери: история праздника в Украине и как празднуют в других странах
      сегодня
      5351
      Теги: Владимир Зеленский Олег Ляшко Верховная Рада Святослав Вакарчук Вести.UA
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как живет крымчанка, которой Медведев ответил " Вы держитесь здесь, всего доброго"
      сегодня , 18:40 Как живет крымчанка, которой Медведев ответил " Вы держитесь здесь, всего доброго"
      240
      Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      сегодня , 16:02 Газ и Донбасс: история "братской любви" к Украине
      Блог Медіа 643
      Як за часів президентства Порошенка Медведчук збагачувався за рахунок українців
      сегодня , 16:00 Як за часів президентства Порошенка Медведчук збагачувався за рахунок українців
      Віталій Шабунін 235
      Ухвалення закону про мову: перемога чи провал
      сегодня , 13:00 Ухвалення закону про мову: перемога чи провал
      Віталій Дейнега 251
      24 генеральских звания от Порошенко: кто заслужил, а кому "подарили"
      сегодня , 12:00 24 генеральских звания от Порошенко: кто заслужил, а кому "подарили"
      Юрій Бутусов 11690
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук