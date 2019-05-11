Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко

В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 11 мая – главный рокер страны Вакарчук заявил свои права на место в ВР. А если он займет кресло главы правительства, то получится что президент – комик, премьер – рокер, а Кабмин под стать можно собрать. Новоизбранному президенту придется попотеть, чтобы поймать неуловимого Ляшко. У него, не забывайте, и автобус свой есть. Хотя, Зеленский тоже на колесах.

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