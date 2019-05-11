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      Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка

      Вєсті.UA 89 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 11 травня – головний рокер країни Вакарчук заявив свої права на місце у ВР. А якщо він займе крісло голови уряду, то вийде що президент – комік, прем'єр – рокер, а Кабмін під стать можна зібрати. Новообраному президенту доведеться попітніти, аби впіймати невловимого Ляшка. В нього ж, не забувайте, і автобус свій є. Хоча, Зеленський теж на колесах.

      Також у випуску:

      Майбутній президент України Зеленський може стати головною фігурою сумних мемів.

      В Україні повилазила нечисть в ніч на перше травня, яку називають Вальпургієвою.

      Яценюк довго пропадав, але знайшовся – в спортзалі.

      Луценко має два варіанти: або просто подражнитися з Зеленським, або передати йому свої сакральні юридичні знання.

      Іллі Киві не варто відкладати свої плани у довгу скриню і пора вже виїжджати на Москву.

      На благодійному аукціоні у Лос-Анджелесі Віталій Кличко не тільки фоткався, а й продавав екскурсії.

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      Теги: Вєсті.UA Святослав Вакарчук Верховна Рада Володимир Зеленський Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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