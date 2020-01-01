Вести.UA. Жир: Виктор Павлик идет в президенты? Пьяный эфир с Мосийчуком

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 1 января – звезды украинского шоу-бизнеса подались в политику, а потому следующим президентом может стать и Виктор Павлик с партией "Шикидым". Игоря Мосийчука после выхода из "Радикальной партии" понесло, и он решил наговорить много откровений на одном из телеканалов.

Также в выпуске: Данилюка оставили ни с чем.