Вєсті.UA. Жир: Віктор Павлік йде в президенти? П'яний ефір з Мосійчуком
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 1 січня – зірки українського шоу-бізнесу подались у політику, а тому наступним президентом може стати й Віктор Павлік з партією "Шикидим". Ігор Мосійчук після виходу з "Радикальної партії" понесло і він вирішив наговорити багато відвертостей на одному з телеканалів.
Також у випуску:
Данилюка залишили з нічим.
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