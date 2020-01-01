Вєсті.UA. Жир: Віктор Павлік йде в президенти? П'яний ефір з Мосійчуком

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 1 січня – зірки українського шоу-бізнесу подались у політику, а тому наступним президентом може стати й Віктор Павлік з партією "Шикидим". Ігор Мосійчук після виходу з "Радикальної партії" понесло і він вирішив наговорити багато відвертостей на одному з телеканалів.

Також у випуску: Данилюка залишили з нічим.