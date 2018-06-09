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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун

Вести.UA 194 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 09.06 – два года назад Татьяна Черновол захватила автомобиль под Верховной Радой, потому что из громкоговорителя, прикрепленного к машине, озвучивали информацию, которая вредила репутации Сергея Пашинского. Главное хобби Тимошенко неизвестно, но связано с газом. Говорят в детстве маленькая Юля много играла у врача до сих пор пытается лечить людей

Также в выпуске:

Хитрый план Михаила Добкина.

Позорные заявления Евгения Мураева уже мало кого удивляют, но экс-регионалу удалось пробить дно.

Очень личный подарок от Порошенко Лихтенштейна.

ГПУ теперь на лошадях.

Гройсман как Золушка.

Теги: Сергей Пашинский Ульяна Супрун Юлия Тимошенко Вести.UA
Источник: 24 канал
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