Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 09.06 – два года назад Татьяна Черновол захватила автомобиль под Верховной Радой, потому что из громкоговорителя, прикрепленного к машине, озвучивали информацию, которая вредила репутации Сергея Пашинского. Главное хобби Тимошенко неизвестно, но связано с газом. Говорят в детстве маленькая Юля много играла у врача до сих пор пытается лечить людей
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Позорные заявления Евгения Мураева уже мало кого удивляют, но экс-регионалу удалось пробить дно.
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Источник: 24 канал
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