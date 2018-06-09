Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 09.06 – два года назад Татьяна Черновол захватила автомобиль под Верховной Радой, потому что из громкоговорителя, прикрепленного к машине, озвучивали информацию, которая вредила репутации Сергея Пашинского. Главное хобби Тимошенко неизвестно, но связано с газом. Говорят в детстве маленькая Юля много играла у врача до сих пор пытается лечить людей

Также в выпуске: Хитрый план Михаила Добкина.



Позорные заявления Евгения Мураева уже мало кого удивляют, но экс-регионалу удалось пробить дно.



Очень личный подарок от Порошенко Лихтенштейна.



ГПУ теперь на лошадях.



Гройсман как Золушка.