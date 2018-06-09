Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 09.06 – два роки тому Тетяна Чорновол захопила автомобіль під Верховною Радою, бо з гучномовця, прикріпленого до автівки, озвучували інформацію, яка шкодила репутації Сергія Пашинського. Головне хобі Тимошенко невідоме, але пов'язане з газом. Кажуть в дитинстві маленька Юля багато гралася в лікаря і досі не покидає спроби лікувати людей.

Також у випуску: Хитрий план Михайла Добкіна. Ганебні заяви Євгена Мураєва вже мало кого дивують, але екс-регіоналу вдалося пробити дно. Дуже особистий подарунок від Порошенка Ліхтенштейну. ГПУ тепер на конях. Гройсман як Попелюшка.