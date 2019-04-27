Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 27 апреля – пресс-секретарь МИД Мария Захарова прокомментировала пост украинского министра. Однако не смогла отличить к какой должности принадлежит Ульяна Супрун: образования или медицины. Новые методы борьбы с коррупцией в штабе Владимира Зеленского. Они предлагают чиновникам сдаваться добровольно.
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Источник: 24 канал
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