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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому

      Вести.UA 78 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 27 апреля – пресс-секретарь МИД Мария Захарова прокомментировала пост украинского министра. Однако не смогла отличить к какой должности принадлежит Ульяна Супрун: образования или медицины. Новые методы борьбы с коррупцией в штабе Владимира Зеленского. Они предлагают чиновникам сдаваться добровольно.

      Также в выпуске:

      Зеленскому ищут преподавателя украинского языка.

      Визит Владимира Зеленского к "Дудю".

      Дело Мангера, как типичный сюжет украинских чиновников.

      Самый эффективный президент Зеленский.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Ульяна Супрун Вести.UA
      Источник: 24 канал
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