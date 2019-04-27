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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
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      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському

      Вєсті.UA 233 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 квітня – речниця МЗС Марія Захарова прокоментувала пост українського міністра. Проте не змогла відрізнити до якої посади належить Уляна Супрун: освіти чи медицини. Нові методи боротьби із корупцією у штабі Володимира Зеленського. Вони пропонують чиновникам здаватися добровільно.

      Також у випуску:

      Зеленському шукають викладача української мову.

      Візит Володимира Зеленського до "Дудя".

      Справа Мангера, як типовий сюжет українських чиновників.

      Найефективніший президент Зеленський.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Вєсті.UA Уляна Супрун
      Джерело: 24 канал
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