Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 27 квітня – речниця МЗС Марія Захарова прокоментувала пост українського міністра. Проте не змогла відрізнити до якої посади належить Уляна Супрун: освіти чи медицини. Нові методи боротьби із корупцією у штабі Володимира Зеленського. Вони пропонують чиновникам здаватися добровільно.
Також у випуску:
Зеленському шукають викладача української мову.
Візит Володимира Зеленського до "Дудя".
Справа Мангера, як типовий сюжет українських чиновників.
Найефективніший президент Зеленський.
Джерело: 24 канал
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