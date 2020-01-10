Вести.UA. Жир: Зеленский – участник тайного заговора. Масштабный "махач" депутатов

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 8 января – "Слугу народа" будут показывать в нескольких странах. Все это может быть заговором тайной организации комиков, стремящихся захватить власть в мире. Поэтому победа Зеленского в Украине была лишь первой ласточкой. Украинские политики очень любят драки. Решение простое: стоит отменить выборы и устроить масштабный "махач" за мандаты.

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