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      Вєсті.UA. Жир: Зеленський – учасник таємної змови. Масштабний "махач" депутатів

      Вєсті.UA 496

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 8 січня –"Слугу народу" показуватимуть у кількох іноземних країнах. Все це може бути змовою таємної організації коміків, які прагнуть захопити владу у світі. Тож перемога Зеленського в Україні була лише першою ластівкою. Українські політики дуже люблять бійки. Рішення просте: варто скасувати вибори та влаштувати масштабний "махач" за мандати.

      Також у випуску: 

      Чому українці хочуть виїхати на заробітки за кордон: деталі у цифрах. 

      Секрети бідності від Милованова. 

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Вєсті.UA Верховна Рада
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