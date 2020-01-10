Вєсті.UA. Жир: Зеленський – учасник таємної змови. Масштабний "махач" депутатів

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 8 січня –"Слугу народу" показуватимуть у кількох іноземних країнах. Все це може бути змовою таємної організації коміків, які прагнуть захопити владу у світі. Тож перемога Зеленського в Україні була лише першою ластівкою. Українські політики дуже люблять бійки. Рішення просте: варто скасувати вибори та влаштувати масштабний "махач" за мандати.

Також у випуску: Чому українці хочуть виїхати на заробітки за кордон: деталі у цифрах. Секрети бідності від Милованова.