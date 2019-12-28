Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 28 декабря – украинские политики старой формации просто застряли в фейсбуке и твиттере. А надо искать все новые и свежие площадки. И похоже, что Зеленскому и в этом нет равных. Когда умер Сталин, Петру Симоненко было всего полгода. С тех пор он очень редко улыбается. А чтобы хоть как-то утолить боль, выступает на крайне странных мероприятиях.
Также в выпуске:
Украинский народ забыл об обнищании.
Украинцы назвали политиков 2019 года: детали в цифрах.
Тайная миссия Вакарчука в Минске.
Новая "труба" Украины.
"Инквизитор" с Николаем Тищенко.
Ребрендинг в НБУ.
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