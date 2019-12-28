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      Вєсті.UA. Жир: Зеленський кинув виклик Кличку. Чому сумує Симоненко

      Вєсті.UA 315 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 28 грудня – українські політики старої формації просто застрягли у фейсбук і твіттері. А треба шукати все новіші та свіжіші майданчики. Та схоже, що Зеленському й у цьому немає рівних. Коли помер Сталін, Петрові Симоненкові було лише пів року. З того часу він дуже рідко усміхається. А щоб хоч якось втамувати біль, виступає на вкрай дивних заходах.

      Також у випуску: 

      Український народ забув про зубожіння.

      Українці назвали політиків 2019 року: деталі у цифрах.

      Таємна місія Вакарчука у Мінську.

      Нова "труба" України.

      "Інквізитор" з Миколою Тищенком.

      Ребрендинг в НБУ.

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Вєсті.UA Петро Симоненко Віталій Кличко
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