Вєсті.UA. Жир: Зеленський кинув виклик Кличку. Чому сумує Симоненко

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 28 грудня – українські політики старої формації просто застрягли у фейсбук і твіттері. А треба шукати все новіші та свіжіші майданчики. Та схоже, що Зеленському й у цьому немає рівних. Коли помер Сталін, Петрові Симоненкові було лише пів року. З того часу він дуже рідко усміхається. А щоб хоч якось втамувати біль, виступає на вкрай дивних заходах.

Також у випуску: Український народ забув про зубожіння. Українці назвали політиків 2019 року: деталі у цифрах. Таємна місія Вакарчука у Мінську. Нова "труба" України. "Інквізитор" з Миколою Тищенком. Ребрендинг в НБУ.