Вєсті.UA. Жир: Зеленський кинув виклик Кличку. Чому сумує Симоненко
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 28 грудня – українські політики старої формації просто застрягли у фейсбук і твіттері. А треба шукати все новіші та свіжіші майданчики. Та схоже, що Зеленському й у цьому немає рівних. Коли помер Сталін, Петрові Симоненкові було лише пів року. З того часу він дуже рідко усміхається. А щоб хоч якось втамувати біль, виступає на вкрай дивних заходах.
Також у випуску:
Український народ забув про зубожіння.
Українці назвали політиків 2019 року: деталі у цифрах.
Таємна місія Вакарчука у Мінську.
Нова "труба" України.
"Інквізитор" з Миколою Тищенком.
Ребрендинг в НБУ.
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