Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком
В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 1 июня – Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинский паспорт. В аэропорт "Борисполь" пришло немало людей, чтобы встретить грузина в Украине. Игорь Мосийчук сообщил, что выходит из "Радикальной партии" Олега Ляшко. Такое заявление уже прокомментировал и лидер партии.
Также в выпуске:
Искренность, доброта и жертвенность Авакова.
Порошенко отбивает потерянные деньги за время президентства.
Лекарственная методика Мосийчука.
Зеленский запустил "Лифт".
Источник: 24 канал
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