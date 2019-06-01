Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком

В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 1 июня – Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинский паспорт. В аэропорт "Борисполь" пришло немало людей, чтобы встретить грузина в Украине. Игорь Мосийчук сообщил, что выходит из "Радикальной партии" Олега Ляшко. Такое заявление уже прокомментировал и лидер партии.

Также в выпуске: Искренность, доброта и жертвенность Авакова. Порошенко отбивает потерянные деньги за время президентства. Лекарственная методика Мосийчука. Зеленский запустил "Лифт".

Источник: 24 канал