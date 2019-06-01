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      Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком

      Вести.UA 88 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 1 июня – Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинский паспорт. В аэропорт "Борисполь" пришло немало людей, чтобы встретить грузина в Украине. Игорь Мосийчук сообщил, что выходит из "Радикальной партии" Олега Ляшко. Такое заявление уже прокомментировал и лидер партии.

      Также в выпуске:

      Искренность, доброта и жертвенность Авакова.

      Порошенко отбивает потерянные деньги за время президентства.

      Лекарственная методика Мосийчука.

      Зеленский запустил "Лифт".

      blog_ava
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      Теги: Олег Ляшко Игорь Мосийчук Арсен Аваков Михаил Саакашвили Владимир Зеленский Вести.UA
      Источник: 24 канал
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