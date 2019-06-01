Вєсті.UA. Жир: Зеленський та Аваков жартують над Саакашвілі. Прощання Ляшка з Мосійчуком

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 1 червня – Володимир Зеленський повернув Міхеїлу Саакашвілі український паспорт. В аеропорт "Бориспіль" прийшло чимало людей, щоб зустріти грузина в Україні. Ігор Мосійчук повідомив, що виходить з "Радикальної партії" Олега Ляшка. Таку заяву вже прокоментував і лідер партії.

Також у випуску: Щирість, доброта та жертовність Авакова. Порошенко відбиває втрачені гроші за час президентства. Лікарська методика Мосійчука. Зеленський запустив "Ліфт".

Джерело: 24 канал