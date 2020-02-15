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      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
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      Вести.UA. Жир: Зеленский в книге Онищенко. Школьные уроки от нардепов ОПЗЖ

      Вести.UA Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 15 февраля – дела бывшего депутата, беглеца Александра Онищенко в последнее время не улучшились. Несмотря на это, вскоре мир может увидеть его книгу о президенте Владимире Зеленском. Скандальная Королевская заявила, что в школы нужно вернуть русский язык. Но по сравнению с тем, чего могут научить детей депутаты ОПЗЖ, это еще мелочи.

      Также в выпуске:

      "Официальный" отдых Зеленского в Омане.

      Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук.

      Какую партию больше всего финансируют олигархи: детали в цифрах.

      Параллельная реальность Рабиновича.

      Депутаты придумали, как избежать декларирования.

      Смотрите программу "Вести.UA. Жир" за 15 февраля 2020:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Вести.UA Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Александр Онищенко Владимир Зеленский
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