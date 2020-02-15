Вести.UA. Жир: Зеленский в книге Онищенко. Школьные уроки от нардепов ОПЗЖ
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 15 февраля – дела бывшего депутата, беглеца Александра Онищенко в последнее время не улучшились. Несмотря на это, вскоре мир может увидеть его книгу о президенте Владимире Зеленском. Скандальная Королевская заявила, что в школы нужно вернуть русский язык. Но по сравнению с тем, чего могут научить детей депутаты ОПЗЖ, это еще мелочи.
Также в выпуске:
"Официальный" отдых Зеленского в Омане.
Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук.
Какую партию больше всего финансируют олигархи: детали в цифрах.
Параллельная реальность Рабиновича.
Депутаты придумали, как избежать декларирования.
Смотрите программу "Вести.UA. Жир" за 15 февраля 2020:
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