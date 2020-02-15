Вести.UA. Жир: Зеленский в книге Онищенко. Школьные уроки от нардепов ОПЗЖ

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 15 февраля – дела бывшего депутата, беглеца Александра Онищенко в последнее время не улучшились. Несмотря на это, вскоре мир может увидеть его книгу о президенте Владимире Зеленском. Скандальная Королевская заявила, что в школы нужно вернуть русский язык. Но по сравнению с тем, чего могут научить детей депутаты ОПЗЖ, это еще мелочи.

Также в выпуске: "Официальный" отдых Зеленского в Омане. Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Какую партию больше всего финансируют олигархи: детали в цифрах. Параллельная реальность Рабиновича. Депутаты придумали, как избежать декларирования. Смотрите программу "Вести.UA. Жир" за 15 февраля 2020: