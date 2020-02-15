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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ

      Вєсті.UA 14

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 15 лютого – справи колишнього депутата, втікача Олександра Онищенка останнім часом не покращилися. Зважаючи на це, незабаром світ може побачити його книга про президента Володимира Зеленського. Скандальна Королевська заявила, що в школи потрібно повернути російську мову. Та порівняно з тим, чого можуть навчити дітей депутати ОПЗЖ, це ще дрібниці.

      Також у випуску: 

      "Офіційний" відпочинок Зеленського в Омані.

      Солодка парочка Тимошенко та Медведчук.

      Яку партію найбільше фінансують олігархи: деталі у цифрах.

      Паралельна реальність Рабіновича.

      Депутати придумали, як уникнути декларування.

      Спільне патрулювання за участю України та бойовиків: Зеленський просуває нову ідею щодо Донбасу
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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Володимир Зеленський Олександр Онищенко Опозиційна платформа – За життя Новини політики Новини України
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