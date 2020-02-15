Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 15 лютого – справи колишнього депутата, втікача Олександра Онищенка останнім часом не покращилися. Зважаючи на це, незабаром світ може побачити його книга про президента Володимира Зеленського. Скандальна Королевська заявила, що в школи потрібно повернути російську мову. Та порівняно з тим, чого можуть навчити дітей депутати ОПЗЖ, це ще дрібниці.

Також у випуску: "Офіційний" відпочинок Зеленського в Омані. Солодка парочка Тимошенко та Медведчук. Яку партію найбільше фінансують олігархи: деталі у цифрах. Паралельна реальність Рабіновича. Депутати придумали, як уникнути декларування.