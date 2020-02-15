Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 15 лютого – справи колишнього депутата, втікача Олександра Онищенка останнім часом не покращилися. Зважаючи на це, незабаром світ може побачити його книга про президента Володимира Зеленського. Скандальна Королевська заявила, що в школи потрібно повернути російську мову. Та порівняно з тим, чого можуть навчити дітей депутати ОПЗЖ, це ще дрібниці.
Також у випуску:
"Офіційний" відпочинок Зеленського в Омані.
Солодка парочка Тимошенко та Медведчук.
Яку партію найбільше фінансують олігархи: деталі у цифрах.
Паралельна реальність Рабіновича.
Депутати придумали, як уникнути декларування.
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