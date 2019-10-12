Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 12 октября – Андрей Богдан – новое лицо, которое очень часто попадает в горячие ситуации. И его поведение можно объяснить очень просто – это реинкарнация Люди Янукович. У Порошенко много общего с Лениным. А может декоммунизация – это просто заметания следов?
Также в выпуске:
Зеленский ломает стереотипы.
Президентский кортеж.
Кто устраняет членов команды Порошенко?
"Безумного принтера" больше не будет.
Гончарук примерил другую профессию.
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