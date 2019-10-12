Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 12 октября – Андрей Богдан – новое лицо, которое очень часто попадает в горячие ситуации. И его поведение можно объяснить очень просто – это реинкарнация Люди Янукович. У Порошенко много общего с Лениным. А может декоммунизация – это просто заметания следов?

Также в выпуске: Зеленский ломает стереотипы. Президентский кортеж. Кто устраняет членов команды Порошенко? "Безумного принтера" больше не будет. Гончарук примерил другую профессию.