Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 12 жовтня – Андрій Богдан – нове обличчя, що дуже часто потрапляє у гарячі ситуації. І його поведінку можна пояснити дуже просто – це реінкарнація Люди Янукович. Порошенко має забагато спільного з Леніним. А може декомунізація – це просто замітання слідів?

Також у випуску: Зеленський ламає стереотипи. Президентський кортеж. Хто усуває членів команди Порошенка? "Шаленого принтера" більше не буде. Гончарук примірив іншу професію.