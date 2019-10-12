Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 12 жовтня – Андрій Богдан – нове обличчя, що дуже часто потрапляє у гарячі ситуації. І його поведінку можна пояснити дуже просто – це реінкарнація Люди Янукович. Порошенко має забагато спільного з Леніним. А може декомунізація – це просто замітання слідів?
Також у випуску:
Зеленський ламає стереотипи.
Президентський кортеж.
Хто усуває членів команди Порошенка?
"Шаленого принтера" більше не буде.
Гончарук примірив іншу професію.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі