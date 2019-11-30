Вести.UA. Жир: Жуткие конкуренты "слуг народа". Зеленые, неприличные развлечения монобольшинства

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 30 ноября – некоторые изгнанники из "Слуги народа" решили создать свою депутатскую группу, которая, по их словам, должно быть лучше и даже больше. У зеленого монобольшинства в Раде много развлечений, и некоторые из них, мягко говоря, – далеки от приличия.

Также в выпуске: Слава Луценко будет шуметь вечно. Очередная лажа от Мосийчука. Подарки для Тимошенко. Крысы Верховной Рады. Трубу прорвало. Новая партия "Сила и жесть". Видео "Вести.UA" за 30 ноября 2019: