Вести.UA. Жир: Жуткие конкуренты "слуг народа". Зеленые, неприличные развлечения монобольшинства
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 30 ноября – некоторые изгнанники из "Слуги народа" решили создать свою депутатскую группу, которая, по их словам, должно быть лучше и даже больше. У зеленого монобольшинства в Раде много развлечений, и некоторые из них, мягко говоря, – далеки от приличия.
Также в выпуске:
Слава Луценко будет шуметь вечно.
Очередная лажа от Мосийчука.
Подарки для Тимошенко.
Крысы Верховной Рады.
Трубу прорвало.
Новая партия "Сила и жесть".
Видео "Вести.UA" за 30 ноября 2019:
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