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      Вести.UA. Жир: Жуткие конкуренты "слуг народа". Зеленые, неприличные развлечения монобольшинства

      85 Читати новину українською
      Вести.UA. Жир / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 30 ноября – некоторые изгнанники из "Слуги народа" решили создать свою депутатскую группу, которая, по их словам, должно быть лучше и даже больше. У зеленого монобольшинства в Раде много развлечений, и некоторые из них, мягко говоря, – далеки от приличия.

      Также в выпуске:

      Слава Луценко будет шуметь вечно.

      Очередная лажа от Мосийчука.

      Подарки для Тимошенко.

      Крысы Верховной Рады.

      Трубу прорвало.

      Новая партия "Сила и жесть".

      Видео "Вести.UA" за 30 ноября 2019:

       

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Вести.UA Слуга народа
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