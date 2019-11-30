Вєсті.UA. Жир: Страшні конкуренти "слуг народу". Зелені і непристойні розваги монобільшості
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 30 листопада – деякі вигнанці зі "Слуги народу" вирішили створити свою депутатську групу, яка, за їх словами, має бути краще та навіть більше. Зелена монобільшість в Раді має чимало розваг, і деякі з них, м'яко кажучи, – далекі від пристойності.
Також у випуску:
Слава Луценка гомонітиме вічно.
Чергова лажа від Мосійчука.
Подарунки для Тимошенко.
Щурі Верховної Ради.
Трубу прорвало.
Нова партія "Сила і жесть".
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