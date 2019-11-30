Вєсті.UA. Жир: Страшні конкуренти "слуг народу". Зелені і непристойні розваги монобільшості

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 30 листопада – деякі вигнанці зі "Слуги народу" вирішили створити свою депутатську групу, яка, за їх словами, має бути краще та навіть більше. Зелена монобільшість в Раді має чимало розваг, і деякі з них, м'яко кажучи, – далекі від пристойності.

Також у випуску: Слава Луценка гомонітиме вічно. Чергова лажа від Мосійчука. Подарунки для Тимошенко. Щурі Верховної Ради. Трубу прорвало. Нова партія "Сила і жесть".