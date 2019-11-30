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      Вєсті.UA. Жир: Страшні конкуренти "слуг народу". Зелені і непристойні розваги монобільшості

      Вєсті.UA 18 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 30 листопада – деякі вигнанці зі "Слуги народу" вирішили створити свою депутатську групу, яка, за їх словами, має бути краще та навіть більше. Зелена монобільшість в Раді має чимало розваг, і деякі з них, м'яко кажучи, – далекі від пристойності.

      Також у випуску:

      Слава Луценка гомонітиме вічно.

      Чергова лажа від Мосійчука.

      Подарунки для Тимошенко.

      Щурі Верховної Ради.

      Трубу прорвало.

      Нова партія "Сила і жесть".

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Новини України Слуга народу
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