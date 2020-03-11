Вести.UA: Жизнь Богдана после отставки. Депутаты ОПЗЖ посетили агрессора
В выпуске программы "Вести.UA" за 11 марта – недавно Андрей Богдан подал в отставку. Но не стоит волноваться: тот и без Офиса Президента, судя по декларации, может о работе уже даже не думать. Представители ОПЗЖ посетили российскую Госдуму. В конце концов, история о тех, кто перебегает на сторону оккупанта ради собственной выгоды, не нова. Непонятно, почему никто не звонит насчет этого Баканову.
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