Вєсті.UA: Життя Богдана після відставки. Депутати ОПЗЖ відвідали агресора

У випуску програми "Вєсті.UA" за 11 березня – нещодавно Андрій Богдан подав у відставку. Та не варто хвилюватись: той і без Офісу Президента, судячи з декларації, може про роботу вже навіть не думати. Представники ОПЗЖ відвідали російську Держдуму. Зрештою, історія про тих, хто перебігає на бік окупанта заради власної вигоди, не нова. Незрозуміло лиш, чому ніхто не дзвонить через це Баканову.

Також у випуску: Скільки заробляють депутати 9 скликання Верховної Ради: деталі у цифрах Маріонетки Коломойського хочуть ще однієї відставки.