Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 6 апреля – на избирательном участке Олег Ляшко нарушил закон – показал за кого проголосовал. А все ради того, чтобы занять желанную должность. Украина никак не может привлечь Медведчука к ответственности, а все из-за того, что этим занимается руководитель ГПУ, у которого нет юридического образования, а у кума Путина оно есть.
Также в выпуске:
Как Порошенко вытягивает свой рейтинг.
Бойко захотел в "Квартал 95".
Список трумфаторов выборов пополнил еще один человек.
Курьезы на выборах-2019.
Танцор Кива.
Источник: 24 канал
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