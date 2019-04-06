Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели

В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 6 апреля – на избирательном участке Олег Ляшко нарушил закон – показал за кого проголосовал. А все ради того, чтобы занять желанную должность. Украина никак не может привлечь Медведчука к ответственности, а все из-за того, что этим занимается руководитель ГПУ, у которого нет юридического образования, а у кума Путина оно есть.

Также в выпуске: Как Порошенко вытягивает свой рейтинг. Бойко захотел в "Квартал 95". Список трумфаторов выборов пополнил еще один человек. Курьезы на выборах-2019. Танцор Кива.

Источник: 24 канал