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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели

      Вести.UA 92 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 6 апреля – на избирательном участке Олег Ляшко нарушил закон – показал за кого проголосовал. А все ради того, чтобы занять желанную должность. Украина никак не может привлечь Медведчука к ответственности, а все из-за того, что этим занимается руководитель ГПУ, у которого нет юридического образования, а у кума Путина оно есть.

      Также в выпуске:

      Как Порошенко вытягивает свой рейтинг.

      Бойко захотел в "Квартал 95".

      Список трумфаторов выборов пополнил еще один человек.

      Курьезы на выборах-2019.

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      Теги: Олег Ляшко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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